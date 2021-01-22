富邦盃台灣12強少棒大賽硬式組預賽進入最後一輪，桃園中平國小把握第2局攻下4分大局，最後以6比1擊敗彰化東山國小，預賽2連勝以分組第一之姿晉級四強，教練陳嘉皇表示有保留投手實力，接下來遇上勁敵福林或龜山，將會全力以赴。

東山國小在第4局遇上亂流，讓中平國小單局靠4安、3四死球以及失誤，一舉攻進4分大局，最後以2連勝晉級，不過教練陳嘉皇表示整場看下來，小朋友今日狀況不佳，「可能是剛打完傳福盃又來打富邦盃，昨天跟仁善比賽張力也大，今天專注度不太好，打擊也沒有很確實。」

中平教練觀察東山國小實力約在中等，因此這場比賽設定讓二線小朋友更多出賽機會，而先發投手李信謙原本也是主力投手，不過前陣子傳福盃狀況不佳，今日投球失準後便當機立斷將他換下，「今天也是想測試他，後天（決賽）還要預備上場。」

李信謙此戰丟2.1局僅被敲1安、無失分，接手的李鎮宸、張睿哲、彭成安合計僅失1分，晉級後中平要對上福林、龜山的勝者，「福林在金龍盃、巨人盃、重光盃都有對過，龜山在縣內比賽也會遇到，明天會是55波，就看哪邊發揮、細膩度比較好，我們只有饒又語不能出賽，其他投手都有保留住，有能力拚明天，彭成安今天也有讓他上投手丘習慣一下，明天可能就是他了。」

李信謙除了能當投手之外，還是超級工具人，除了捕手以外每個守備位置都能守，他最欣賞的球員是樂天桃猿余德龍，因為他覺得游擊很難守，余德龍的守備功夫很厲害，「明天比較想對到龜山，因為李政陽是我以前社區棒球的隊友，但沒有對過他，想要打敗他。」

彰化東山國小。（中華棒協提供）

彰化東山國小。（中華棒協提供）

(中時 )