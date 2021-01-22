《後宮甄嬛傳》在大陸造成宮廷劇熱潮，還捧紅一票戲中的娘娘、小主，不僅主角孫儷知名度大開，飾演皇后的蔡少芬同樣人氣高漲，至今仍是熱議話題，然而導演鄭曉龍一開始中意的皇后人選其實不是蔡少芬，而是曾在《金枝欲孽》扮演「如妃」的女星鄧萃雯，隨著該劇爆紅，鄧萃雯也忍不住哀嘆「很遺憾！」

鄧萃雯在演出《金枝欲孽》後，接到了許多宮廷戲的邀約，但她因為不想再演出相同類型的戲劇，所以大多都回絕了，原本《甄嬛傳》的皇后一角有打動她，卻衝上當時正在拍的《新環珠格格》，再加上片酬不如預期，最後只好拒絕演出，直到看到《甄嬛傳》開播後的亮眼表現，她才坦言錯失這次機會真的很遺憾。

鄭曉龍原本打算找鄧萃雯來演出皇后。(圖/翻攝自鄧萃雯微博)

事實上，2018年大火的宮廷劇《延禧攻略》中，皇太后的角原本也是屬意鄧萃雯來演出，但她同樣因為片酬問題而錯失機會，讓網友忍不住吐槽她「識片不明」，失去了2次可能大紅的機會，對此鄧萃雯也反擊，「拍過2004年的金枝欲孽，很難再拍其他的宮鬥片，如果不明白很難理解，自己去看看吧！」

鄧萃雯演出《金枝欲孽》受到注目。(圖/翻攝自微博)

不只是鄧萃雯，蔡少芬當時剛進《甄嬛傳》劇組就懷孕，加上之前曾經流產過，因此一度也不想出演，猶豫了一陣子才決定繼續拍攝，而鄭曉龍也曾坦承，當年曾後悔找蔡少芬來演皇后，因為身為香港人的蔡少芬沒有接受過正規的普通話訓練，語言方面是硬傷，但最後她的表現確實令人驚豔。

(中時新聞網)