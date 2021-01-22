說好的防疫安全距離呢？直擊唐吉訶德人潮滿滿。(中時新聞網)

防疫指揮官陳時中苦口婆心，昨呼籲「過兩個禮拜再去」，沒想到聽者藐藐，唐吉訶德今早又出現排隊人潮，網友罵翻「到底是哪裡聽不懂？一定要現在去，然後冒著群聚的風險嗎」。

日系連鎖零售店唐吉訶德來台插旗，掀起哈日族朝聖，從白天排到半夜，最誇張甚至要排5小時才能進場。賣場裡面也是人擠人、前胸貼後背，正值新冠疫情緊張時期，密閉空間恐成破口，連日來已引起不少批評。

有護理師跳出來哀求「別再去排隊，再這樣下去我都不想幹了」；陳時中更公開聲援醫護，呼籲民眾不要選這時候去唐吉訶德消費，「它會一直在，不急於一時，過兩個禮拜再去」。

不料今早有網友分享，位在西門町的唐吉訶德，又有人在排隊，而且人還不少，根本沒把陳時中的話聽進去。網友痛批不知死活，「一定要等到出事，才來哭自己不該去嗎」、「到底是哪裡聽不懂」、「排隊的人在想什麼」、「一邊喊桃園好恐怖，一邊排隊好棒棒」。

儘管防疫單位如臨大敵，但唐吉訶德合法開門做生意，確實無法強制要求不准民眾進場。北市衛生局先祭出容留人數限制250人以內；唐吉訶德以手環方式管控，做好防疫措施因應。

民眾警覺不足，搶鮮心理遠勝防疫認知，若沒辦法做好自律，一旦出事，連逛街的自由都沒有，孰輕孰重，稍微有點sense的人應該懂得判斷。

(中時新聞網)