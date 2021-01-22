全球央行一致推行低利政策，讓即將或已退休人士更難寄望仰賴以存款領息來度過退休人生。因此在低利浪潮下，該怎麼有效規劃退休理財將更加迫切。「鉅亨買基金」總經張榮仁表示，可以將風險性債券中的高收益債及新興市場債可將其納入退休理財資產配置當中創造穩定現金流。

「鉅亨買基金」總經張榮仁表示，隨著各國不斷推出刺激政策，全球經濟體質的確有逐步邁向復甦的機會，對未來一年市場看法已越加樂觀，整體避險需求隨之降低。目前避險債券利息極低，甚至無法打敗聯準會的通膨目標。反觀風險性債券中，高收益債及新興市場債，除了與景氣連動性高之外，較高的配息收益亦能帶來較多的現金流，建議投資人可將其納入退休理財資產配置當中。

張榮仁指出，隨著對疫情的了解度上升和疫苗利多消息出爐，市場衰退機率大幅下降，根據過往經驗，在經濟邁出衰退走向復甦時，短天期美國公債殖利率下降的幅度大於長天期，因此短期債券可能還有些許資本利得的空間。目前大多數的債券到期殖利率都降到4％以下，唯有信評較低和亞洲高收益債券例外。除了收益，考量到經濟邁入復甦之後，信評較低的高收益債券也表現較好，投資人可以考慮在投資組合當中添加適度的風險。

另外，在全球央行極力擴張貨幣政策下，市場資金充沛，不同於疫情受控和疫情受益股資金早已回補，新興市場債券仍有資金行情。目前大部分的新興市場債券，相較過去五年的平均水準，仍有利差收斂的空間。而且，如果以債券到期殖利率的角度來看，前緣市場債券仍可以提供具有吸引力的收益。

此外，張榮仁建議投資人，在規劃退休理財除了精選合適的配息基金之外，也要透過申購優惠方案來降低投資費用，有助提高投資收益。「鉅亨買基金」全平台包括配息型、債券型及平衡型基金，無論是單筆申購或定期定額，今年一整年都可享有零手續費優惠，投資人可善加利用，為自己進行退休理財規劃。

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