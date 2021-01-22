環島北路金大至瓊林段為全線車流量最大的一段，但只因保留兩旁的木麻黃，而導致拓寬計畫一直延宕下來。（李金生攝）

翁明堆等人強調，木麻黃已經完成阻擋風沙，以利造林的階段性任務，相繼老化枯萎凋零。（李金生攝）

木麻黃是綠化金門，打造「海上公園」的大功臣，卻也一直是地方爭議的焦點。金寧鄉盤山村民今天再赴縣議會陳情，痛批護樹團體罔顧人命，無視環島北路4年來近百件大、小車禍的事實，一再用民粹手段向縣府施壓，導致車流量最大的金大段至瓊林迄未能拓寬，強調每天提心吊膽過日子的居民，早已忍無可忍了。

這也是盤山村民繼去年3月5日赴縣府拉白條，抗議護樹團體罔顧人命，也替被「民意」綁手綁腳的縣府加油打氣之後，再次用行動表達他們的憂心和請求。當地民眾看法不一，有人強調舉雙手雙腳贊成，有人則痛罵砍掉鄉親的共同記憶。

縣府則表示將繼續居間溝通，協調出一個兩全的辦法：縣議會也強調，民意的傳達應受到尊重，希望在各方取得共識下，讓相關議題早日塵埃落定。

盤山社區發展協會理事長翁明堆和盤山村長翁品洋、金門縣翁氏宗親會理事長翁國團等人等人指出，環島北路金大至瓊林段為全線車流量最大的一段，但只因保留兩旁的木麻黃，而導致拓寬計畫一直延宕下來，在路面寬度不足情況下，機、車爭道險象環生，4年來發生大、小車禍近百件，帶給用路人很大的威脅。

翁明堆強調，他們才是土生土長的居民，卻看到外來新住民在主導金門政策，難道大家要將生命交付他們手上？再說2016年17級強颱莫蘭蒂狂掃金門，全島木麻黃被吹得七零八落，帶來交通嚴重斷絕問題，村民連夜總動員鋸樹、移樹，花了12小時才讓救護車可以通行，村民也要向學者、專家和護樹團體問一聲：「當晚你們在哪裡？第2天你們又在哪裡？」如果車上的病患是你們的親人，大家又是甚麼心情？

翁明堆等人強調，木麻黃已經完成阻擋風沙，以利造林的階段性任務，相繼老化枯萎凋零，就如同父母親養育子女長大，總有老去離開的一天，大家在感念恩情之餘，也不可能教雙親永遠不能往生？

翁明堆激動表示，「凡事都要搞民粹，哪還要這個政府做甚麼？」老人家居多的村民不會上網，他們無法在網路發聲與民粹相爭，所謂的「民意」又公平嗎？如果縣府再無作為，他將進一步採取激烈行動，即使被關也在所不惜。

(中時 )