英特爾（Intel）2023年晶片仍將以自行生產為主，台積電今天股價因此熄火，拖累台股開盤大跌近170點，回測「萬六」關卡，但隨後跌勢收斂，鴻海、大立光等權值股撐盤，暫收復16000點。

台股今天以15984.89點開出，大跌近170點，但隨後跌勢收斂至百點之內，台股16000點大關失而復得。

至10時45分，台股加權指數來到16100.78點，下跌52.99點，成交值來到2162.82億元；盤中類股壓抑，僅光電、航運、其他族群走強。觀察今天盤中權值股表現，由於英特爾（Intel）委外代工政策不如市場預期的積極，2023年晶片仍將以自行生產為主，衝擊台積電股價重挫，早盤達649元，跌24元，跌幅3.56%，但隨後跌幅收斂至2%以內。

不過，台股今天仍有其他權值股撐盤，鴻海今天上漲逾2%，至119.5元；聯電上漲逾4%，至56.4元；大立光今天上漲近4%，至2935元。

其他亮眼股則有IC設計廠愛普上漲逾8%，至737元；群聯今天大漲5%，至420.5元；宏捷科盤中漲停，達166元。

國泰證期顧問處協理簡伯儀今天表示，台積電受到英特爾法說未釋出進一步委外代工的訊息，今天出現漲多修正，但半導體族群今天多數上漲，顯示整體趨勢還是正向，台股的多頭格局也未變。（編輯：楊凱翔）1100122

(中央社)