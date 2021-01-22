針對部分縣市禁桃令，新北市長侯友宜並未跟進，反而表示新北、桃園是共同生活圈，桃園染疫新北不可能置身事外。對此，前綠委林濁水大讚侯友宜的決定令人敬佩。

桃園疫情緊張，國防部19日下達命令所有部隊，官兵非必要應避免進入桃園，隨後澎湖縣也發布「禁桃令」，苗栗縣、雲林縣21日亦跟進宣布非必要勿至桃園洽公，金門、連江縣府則要求公務員近期非必要、避免赴台，加上國防部率先要求國軍官兵勿入，讓外視關心桃園形同被「封城」，桃園市長鄭文燦也趕緊發聲強調，桃園疫調徹底，防疫同心很重要。

對此，侯友宜21日接受媒體採訪時表示，新北跟桃園是一個共同的生活圈，防疫一定是上下一條心，一起面對共同來解決，桃園發生的事情，新北不可能置身事外，桃園疫情最重要是深入了解，是不是因為從醫院的院內感染到外面的潛伏零星社區的感染，新北防疫和桃園同步。侯友宜更質疑國防部，為什麼會在此時發布不讓國防部官兵到桃園的命令，這才是問題的癥結點所在。

對於侯友宜的回應，林濁水今（22日）在臉書發文大讚「令人敬佩」，更表示，「疫情發生之初，鄭文燦就是這樣態度第一個提供協助給外縣」。網友也在底下留言表示，「光一個病毒就可測政治人物的高度在那，台灣這麼小，離島就算了，其他的不說也罷」、「會做人」、「忘掉藍綠就會得到藍綠」。

(中時新聞網)