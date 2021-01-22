70多歲具有博士學位的吳姓建築師，12年前得標新北市消防局補強工程等，他竟更改防震設計規格等，試圖違法限制競爭圖利，一審依違反政府採購法判囚1年6月，二審維持刑度但給予緩刑4年宣告，但須向公庫支付300萬元，案經上訴，最高法院駁回確定。

士林地院審酌九二一大地震後，各政府機關為避免強震導致重大傷亡，而就各公共建築進行防震補強，吳男明知所承接的公共工程補強規劃、設計案攸關大眾生命財產安全之公益，卻違反政府採購法的禁止違法限制競爭的規定。

士院斥責吳男參與政府採購業務而受委託就補強工程為設計、規劃，竟違背其任務及職業倫理，導致廠商得標後，須以高價向隔減震公司購買產品，在基於成本及獲益考量下，得標廠商有可能因此就程的其餘部分壓低成本，而致施工品質不佳，易生公眾之危險。

法官認定吳男所為實不足取，且在審理過程中飾詞否認犯行，犯後態度難謂良好，依違法限制圖利未遂罪判刑1年6月。

台灣高等法院考量他承攬諸多政府工程招標案，遍及全國各地，多達188案，尚未見有設計不良或其他舞弊傳聞，堪稱對政府工程貢獻良多，他一時利令智昏、失慮誤觸本案犯行，給予他緩刑4年的宣告，並在判決確定後2年內，向公庫支付300萬元，上訴後，全案定讞。

(中時 )