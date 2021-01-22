高雄一名人夫，去年3月在越南小吃部喝酒結識越南妹，未料事後就馬上「暈船」，開始背著老婆與越南妹交往，正宮無意間發現丈夫車上的行車記錄器，清楚錄到老公與女子鹹濕對話、包括「擠光精子」、「去後面搞」等鹹濕對話，甚至看到兩人牽手進摩鐵畫面，氣得對越南妹提告，橋頭地院判越女須賠20萬元，仍可上訴。

法院調出行車紀錄器，發現人夫與越南妹的對話內容相當露骨，包括越南妹在車上猛虧正宮，「傻傻你老婆，懷疑我，她抓到你，她不可能抓到我，她講東我講西，她抓不到我，你小心喔。…容：因為愛你，我要辛苦一點沒關係」，人夫還笑稱「我勾引妳的喔！」

甚至對話中還出現，越南妹嬌嗲的說，「現在她懷疑，你精蟲越來越少，被別人擠光了嗎？是你搞我，很累。」人夫則笑呵呵的說「那我們再來搞一下好了，讓妳晚上好睡」、「去公園搞阿」、「去後面搞」、「來後面搞」。

甚至行車紀錄器也錄下去年4月29日兩人出遊前往某汽車旅館附近，越南妹還提醒人夫，「手機放在車上就好…你拿了會有手機有定位，就知道你去汽車旅館了，人家想一個月了」。

橋頭地院認定越南妹與人夫確有曖昧對話及一同出遊、擁抱及前往旅館通姦等行為，已屬逾越交友份際之行為，嚴重破壞正宮維繫婚姻之基礎與信賴，令其精神上感受痛苦，因此判決賠償人妻20萬元。

(中時新聞網)