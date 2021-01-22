國民黨青年部22日舉辦「國民黨動物日」，呼籲各界重視重視日益嚴重的流浪動物、虐待動物等動保議題，黨主席江啟臣（右）出席，並當場捐贈動保團體一萬元認購寵物糧食，以行動支持動保。（鄧博仁攝）

國民黨青年部今舉辦「國民黨動物日」，呼籲各界重視重視日益嚴重的流浪動物、虐待動物等動保議題，黨主席江啟臣也親自出席，並當場捐贈動保團體一萬元認購寵物糧食，以行動支持動保。

國民黨青年部主任陳冠安說，動保議題是年輕族群相當關心的議題，青年部自他上任以來，就透過「青年智庫」計畫納入首要議題，這次的動物日構想，來自國外大企業，如Google、Amazon時常會舉辦企業內的活動，像家庭日、親子日等，不只能激勵員工士氣、改變形象，更能為社會公益提供助力，國民黨青年部未來也會多舉辦類似的主題日，融會更多議題，展現國民黨負責的在野態度。

陳冠安表示，目前國民黨青年部正研擬「動保三策」，包括訂立《動物權益基本法》將其作為動物入憲前的中程框架法案，確保動物權益不因修憲曠日廢時或意見爭迭而受影響；其次，政府成立專職的動保智庫，以科學化方式推動動保議題，因為過去只有實驗動物有研究單位，並非以動物權益做為出發，造成動保研究動能不足；最後農委會也應提升動保的行政層級與組織能量，例如設立專職的動保處，才能因應動保事件日益頻繁的現代社會。

現場有三隻小狗，江啟臣一邊抱著藍委張育美的小狗Lulu一邊表示，現代人平常生活壓力大，有動物陪伴可以降低很多生活緊張。今年寵物數量已達三百萬，超過十五歲以下兒童數目，台灣過去缺少環保概念，如今在垃圾不落地、垃圾表現名列前茅，如何使動保也受關注，有賴政黨推動，未來國民黨將把動保列為立法院內重要議題，甚至有人主張修憲也可適當入憲，這部分也可以好好討論，過程中讓社會更關心動保議題。

張育美也打趣地說，一般來講小型狗比較容易害臊，但Lulu被江啟臣抱著時卻很安靜，可見主席是暖男，值得信賴依靠。她指出，已有科學證據指出，有養寵物的人平均起來比較少去看醫生，寵物是人類最好的朋友。

新北市流浪貓狗再生保護協會「張媽媽流浪動物之家」執行長蔡岳橙坦言，協會每個月照料毛孩的費用龐大，以目前收容五、六百隻毛孩來說，一個月花費就需要三、四十萬元，但捐款通常只有十多萬，入不敷出。江啟臣當場代表國民黨捐贈一萬元，認購該協會的狗糧，以行動表達對動物的關心與友善。

(中時 )