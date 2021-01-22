記者猛追問新冠疫苗 拜登要對方饒了他

美國總統拜登上任後，便忙著處理川普丟下的新冠肺炎疫情爛攤子。至今新冠肺炎每天仍導致數以千計美國人喪生，78歲的他在概述為民眾接種疫苗的計畫後，便請記者離場。

不過，據《太陽報》（THE SUN）21日報導，就在拜登收拾東西，準備離開時，一名記者追問，在100天內準備1億劑疫苗的目標是否太低了。他高聲喊道：「那夠高嗎？難道你不該把那目標設得高些嗎？」

但這似乎激怒了拜登，他沒理會對方的問題，卻回說，「當我宣布時，你們都說不可能」。接著他說，「饒了我吧，別這樣，老兄」。雙方的摩擦是拜登在因應新冠肺炎，簽署了10項相關的總統令後爆發。拜登20日就職時，估計在川普政府主導下，每天約發放912,497劑新冠疫苗。

事實上，這並不是拜登第一次對記者動怒。2020年6月他在家鄉德拉瓦州威明頓（Wilmington）舉行造勢活動時，有記者提問，他精神有沒有問題。而他當場發飆說，自己經常接受檢測，並痛罵：「你有張撒謊的狗臉。」

此外，在2020年2月新罕布夏州的造勢活動中，他更罵一名女大學生是「撒謊的狗臉小馬士兵」。而被罵的21歲梅瑟大學（Mercer University）女學生摩兒（Madison Moor）當時說，被前任副總統當著全國電視罵，說她是騙子，實在很丟臉。

另一方面，至今新冠疫情仍在全美肆虐，雖然拜登政府上台，但美國新冠肺炎首席專家佛奇（Anthony Fauci）仍將堅守崗位。他在新政府的第一場新冠疫情簡報會中，暗酸川普道，拜登政府會對防控新冠肺炎「開誠佈公」。他並坦承，美國新冠肺炎死亡人數稍早已突破40萬，而遺憾的是，這在歷史上來說是十分糟糕的。

(中時新聞網)