三能-KY(6671)2020年12月及全年度營收聯袂創掛牌上市後新高，展望2021年度後疫情時代，在電子商務與工業客戶營收雙引擎持續帶動下，整體營收成長仍可期。

三能說，2020年在疫情干擾全球及人民幣匯率貶值雙重不利因素影響之下，三能集團還是繳出超越2019年營收的成績單。三能-KY 2020年12月合併營收新台幣1.98億元，年成長6.69%，創掛牌上市來單月新高紀錄，2020年度營收19.13億元，年成長1.33%。

2020首季受疫情影響，全球消費市場轉趨保守，三能集團靠著前一年度電商轉型的基礎，促使轉型成效提早發酵，加上持續推出新產品，包括一體成型鑄鋁吐司盒、動物造型吐司盒等，成功在疫情下大幅增加電子商務銷售。配合即將到來的農曆牛年，三能推出「牛年造型土司模」，展現出三能集團即時的機動性。

三能集團2020年前三季財務報告每股盈餘達2.53元，與去年同期1.95元相比成長29.74%；而毛利率也連兩季都突破40%大關，創近三年來最佳記錄，前三季毛利率達到40.12%。

(時報資訊)