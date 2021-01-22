IC測試載板廠雍智科技(6683)2020年營運成長動能暢旺，受惠台系IC設計客戶擴大下單衝刺5G手機晶片出貨，以及封測廠測試需求暢旺，法人看好2021年首季營運淡季續強、有機會再創新高，全年有望維持逐季成長創高態勢。

受展望績優激勵，雍智今（22）日開高後獲買盤敲進放量上攻，鄰近10點攻鎖漲停價403.5元，創去年7月中以來半年高點，蓄勢突破415元新高紀錄。三大法人持續偏多操作，上周合計買超雍智586張，本周迄今續買超達589張。

雍智去年12月自結合併營收1億元，月增0.38％、年增達46.23％，續創同期新高。帶動第四季合併營收3.44億元，季增0.49％、年增達63.51％，連3季改寫歷史新高。累計全年合併營收12.28億元、年增達49.05％，同步改寫歷史新高。

雍智受惠受惠新產品測試需求增加，帶動前段及後段載板需求量增，包括晶圓探針卡、IC測試板、IC老化測試載板等出貨暢旺，使去年營運成長動能暢旺。由於去年第四季營收再度創高，法人看好雍智去年獲利可望再創新高、全年可望賺逾1股本。

展望後市，雍智看好今年5G及WiFi 6世代交替商機，隨著台系及美系IC設計大廠擴大對晶圓代工廠投片，5G手機晶片出貨放量，加上測試廠擴大預燒產能，對IC測試板、IC老化測試載板需求可望續強。

同時，5G及WiFi 6相關需求可望帶動電源管理、射頻（RF）等IC老化測試載板等訂單需求，亦可望帶動微機電（MEMS）探針卡出貨動能，成為推升營運成長的另一動能。法人看好雍智首季營運淡季續強、有機會再創新高，全年有望維持逐季成長創高態勢。

(時報資訊)