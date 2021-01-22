年薪超過百萬的海軍某艦隊一位士官長，因常年在海上服役而把薪水交給妻子管理，未料10餘年未查看帳戶，直到接到陌生男子致電銀行要變更資料後察覺可能被戴綠帽，一查下發現戶頭只剩60元，妻子甚至還在兩人長期沒性失活下向他要過墮胎費，一怒之下訴請離婚，法院判准。

根據判決書記載，男方在婚前擔任海軍某艦隊士官長，民國90年12月17日與妻子結婚，因長期在海上工作，無暇處理家庭事務，於婚後就將其所有之信用卡、存摺、印章等物交付給妻子保管，處理日常家庭財務支出，但若有大額、非家庭目的之金錢運用，妻子仍須告知他才可進行。

未料士官長於108年4月3日收到銀行所發送之簡訊，內容為申請變更聯絡電話，士官長向彰化銀行求證並取得錄音檔後，得知是陌生男子向銀行客服人員要求變更聯絡電話，成為妻子之手機號碼、另變更電子郵件信箱為妻子之電子郵件信箱，原告驚覺有異。

士官長立刻向所有往來銀行查詢，才知道妻子自105年10月起至108年5月止，擅自將他的各家銀行信用卡之聯絡資料變更為妻子的聯絡方式，讓他無法瞭解自己的財務狀況，隨意揮霍原告薪資所得，讓他10餘年來之財產竟趨近於零。

士官長懷疑，因為是陌生男子打電話去銀行更改資料，懷疑妻子一定是在外養小王，才會如此揮霍，雙方因此分居。但妻子卻大反擊，四處向軍方單位檢舉他，讓他疲於接受調查。

讓他更捉狂的是，妻子在101年說她懷孕了，也有拿一張超音波照片給他看，但她說想墮胎，需要7萬元醫療費等語，但他回想，雙方當時很長一段時間沒有性生活，被告是不可能懷孕，一去醫院查，才發現妻子根本未曾墮胎，根本是詐取他的錢財，氣得他訴請離婚

但是妻子辯稱，她每月只花5萬多塊，兩年多才花100多萬，且自己也沒有拿墮胎的事討過錢，更沒有外遇，不同意離婚。法官查看妻子刷卡紀錄遍及台北、台中等百貨，但妻子卻表示是替人代購先墊款，但法官卻問為何沒有人還錢，否則吳男的存款怎麼可能幾乎歸零。法官認為兩人婚姻無法存續，判准離婚。

(中時新聞網)