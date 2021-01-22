新光三越初一「牛轉好運 花開富來福袋」，全台15店共超過5000份，今年獎項非常接地氣，因應疫後無法出國，就來幫全民完成想要旅遊的心願，全台一次祭出120組份國民旅遊／住宿券／露營用帳篷，以及8台機車、8台電動自行車，總計超過百項與旅遊相關的福袋獎項，是史上數量最多。

新光三越台北南西店「C36洛神雙體重型帆船 漁光島出海 SUP玩水趣」，市價3000元。（新光三越提供）

此外，因應「鑽石是女人最好的朋友」，全台共有8顆鑽飾，像是台中中港店首獎是日本百年歷史珠寶品牌festaria TOKYO價值68萬元的「GIA一克拉鉑金鑽石戒指」，目前是新光三越頭獎獎值最高；台北信義新天地提供結合東西方美學且價值超過30萬元的「JADE.com 幸福飛舞套組」與台灣知名百貨珠寶品牌SOPHIA價值27萬元的「1.01ctGIA鑽墜」等。

今年初一福袋延續過往，全面於新光三越APP線上獨家限量販售，凡會員於各分店指定日期與時間準時開啟APP，進入「精選優惠」專區並扣會員點數20點，即可以skm pay支付1000元，搶先預購價值超過3000元的「牛轉好運 花開富來福袋」，全台限量，每會員ID限購買1份。

全台各店預購時間不同，26日上午10時是台北南西店／台北信義新天地／台北站前店／台北天母店；27日上午10時是桃園站前店／桃園大有店／台中中港店／嘉義垂楊店；28日上午10時是台南中山店／台南新天地／高雄三多店／高雄左營店。取貨時間皆為2月12日大年初一，各分店領取時間依店內公告為準。

新光三越台北天母店「福容大飯店 淡水漁人碼頭 市景豪華客房」，價值1萬1800元+10%。（新光三越提供）

新光三越台中中港店「山思雲想-雙人同行體驗券」，價值1萬元。（新光三越提供）

新光三越台中中港店福袋首獎「festaria TOKYO GIA一克拉鉑金鑽石戒指」價值68萬元，是這次新光三越全台福袋獎值最高。（新光三越提供

新光三越台北信義新天地「JADE.com幸福飛舞套組」（鑽墜+18K白K金項鍊+鑽戒），3萬2400元。（新光三越提供）

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