為感謝員警總是站在第一線守護民眾，台中市市政顧問林珮涵偕同義警幹部們，日前上午帶來8000多片紅色三層防護口罩、1000包掛耳咖啡包及太陽餅，至台中市政府警察局第三分局慰勤，從裡到外守護員警及協勤民力的健康，儲備滿滿的精神及體力，第三分局分局長張則誠代表全體同仁接受，勉勵同仁保持初衷，對於轄區治安及交安戮力以赴。

林珮涵曾任東區義警副中隊長及南區義交榮譽中隊長，長期關注地方治安狀況與員警福利，曾親自參與協勤工作，對於員警及協勤民力的辛勞最能感同身受。今年農曆春節將近，國內疫情卻有升溫趨勢，料想「110年加強重要節日安全維護工作」期間，員警除了「治安平穩、交通順暢、民眾安心」的工作主軸外，更需在防疫上扮演重要角色，因此特別準備掛耳咖啡包，讓全年無休的員警同仁提神醒腦，更能提升工作效率。對於協勤民力她也照顧周到，貼心準備8000多片紅色三層醫療級防護口罩贈與協勤的義警、民防、義交及志工等相關人員，除了兼顧防疫，滿滿年味的大紅色口罩更增添許多喜氣與暖意，讓員警及協勤人員備感溫馨。

第三分局分局長張則誠代表全體同仁及協勤民力們接受這份心意，農曆春節轉眼將至，為守護民眾安心過好年，一年一度的重頭戲－「110年加強重要節日安全維護工作」即將展開，同仁們也會持續於犯罪偵防及維持交通順暢上兢兢業業努力不懈，堅守在治安與防疫的工作崗位，讓民眾安心歡度春節假期。

(中時 )