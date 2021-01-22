情侶感情穩定了，難免會到另一半的家裡過夜睡覺、但一名男網友發文分享他的經歷表示，他到女友家睡覺時，女友的妹妹總是故意穿得很少，或只穿一件稍微蓋住屁股T恤，不穿內衣，有次還爬上床鑽進被子裡，讓他尷尬不已。

原PO在論壇「Zuvio校園」以「女友妹妹故意在我面前穿很少」為標題發文表示，他家到學校通勤需要1小時，女友家就在學校附近，所以偶爾會到女友家睡覺，可是，每次到女友家睡覺，女友妹妹都不穿內衣，只穿一件稍微蓋到屁股的T恤，讓他很不自在。

原PO起初不以為，但日前女友的妹妹突然開門進來，看到他躺在床上就說：「我以為是姊姊回來了」，對方得知姊姊還在上課後，突然爬上床鑽進被子，他也不小心看到女友妹妹的胸部，於是一臉慌張地問：「妳要幹嘛？」，對方回說：「我找的東西在床裡面」，然後走出房間。

原PO苦惱問網友，每次到女友家，女友妹妹總是穿很露「在家除了穿一件式，不然就是小背心＋真理褲，我該跟女友說嗎？」貼文一出引發熱議，網友紛紛回應「明顯對你有意圖，一定要說」、「你躺在床上還鑽進去找東西，鬼才相信，不說以後一定出事」、我覺得要欸」、「這種事情不說容易事後著火」。

可是也有人認為「說不定你女友的妹妹，在測試你是不是會吃姊妹丼的渣男」、「其實女孩子在家裡真的穿得很隨便，我在家裡也會穿真理褲，不穿內衣，不用想太多」、「可能是你女友的妹妹太大意，沒有注意那樣穿會走光」、「畢竟那是她的家，居家穿著都是以舒適為重，告訴女友要她妹妹多注意一點就行了。」

(中時新聞網)