被外界稱為「全國不分區議員」的桃園市議員王浩宇罷免案通過，共有8萬4582名中壢人投下同意罷免票，是王2018年連任議員的5倍之多，而其服務處目前暫時關閉，不過，曾任桃園市議員王浩宇辦公室助理的歐陽霆，昨(21日)晚間在臉書PO出王浩宇服務處現況照片，目前服務處門口已堆放許多清出的物品。

從王浩宇的服務處照片可見，門口已堆放大包小包清出的物品，內部桌上則擺滿停用的電腦螢幕、主機、鍵盤等等。網友見狀則說，「王浩宇太常發批評中共，批評統派的文章，惹怒深藍韓粉，在眷村我看蔡英文、蘇貞昌之後，王浩宇可以排到第三恨」、「我也震驚到了，這可能就是所謂的地方勢力吧」。

歐陽霆在臉書透露，王浩宇的團隊近日就要正式解散了，其實16日晚上看到罷免成功的消息時還蠻震驚的，因為始終認為這個服務堅強的團隊應該可以挺過這次的危機，這幾年來從加入這個團隊，學習從當助理開始一直到參選後，強大的團隊一直默默的在支援他。

歐陽霆感慨地說，每個月平均近千件的選民服務量，或許在外界來看覺得很誇張，但同時也代表著中壢或是整個桃園還是需要有人可以幫大家發聲，這次罷免通過對王浩宇跟服務處的夥伴們打擊都不小，「我相信優秀的人才不會孤單，衷心期盼大家很快就可以找到新的一片天。」

王浩宇的團隊，近日就要正式解散了。其實當天晚上看到罷免成功的消息時還蠻震驚的，因為我始終認為這個服務堅強的團隊應該可以挺過這次的危機。 這幾年來從加入這個團隊，學習從當助理開始一直到參選後，強大的團隊一直默默的在支援我。每個月平均近千件的... 由歐陽霆發佈於 2021年1月21日 星期四

(中時新聞網)