AD’s gotten a lot of buckets in his career ... but none stranger than this.



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「小皇帝」詹姆斯徹底切換到進攻模式！詹皇22日單場投進6顆三分球，貢獻本季新高34分，外加8助攻、6籃板、1抄截、1火鍋的全能發揮，帶領湖人作客以113比106擊退公鹿，拿下客場8連勝，繼續保持本季客場全勝的誇張紀錄。

湖人雖一度領先地主公鹿到12分，不過頂著犯規麻煩的阿提托康波，帶領公鹿最後關頭縮小差距到2分，可是接下來波普、卡魯索各進1顆三分球，詹姆斯更在最後1分04秒投進三分球，給了湖人一顆定心丸，因為場上勝負早已底定。

除了詹姆斯打出本季最佳進攻表現，波普單場也投進7顆三分球，拿下全隊次高23分，「一眉哥」安東尼戴維斯18分、9籃板及6助攻，哈瑞爾12分、5籃板，湖人目前12勝4敗續居西區龍頭，主場戰績4勝4敗，客場則是8勝0敗。

「字母哥」阿提托康波雖替公鹿拿下25分、12籃板及3助攻，全場卻出現9失誤，更在最後關頭犯滿畢業，表現完全被詹姆斯比下去，哈勒戴也拿22分、7助攻，米德頓20分。公鹿錯失重回東區第1機會，目前戰績9勝6敗暫排東區第2。

(中時 )