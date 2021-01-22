據英媒《泰唔士報》透露，基於日本疫情尚未降溫，日本政府認定原本延期至今年夏天舉行的東京奧運已無法舉行，多數高層內閣官員已私下同意東奧要在今年夏季舉辦的希望渺茫，一名政府消息人士表示「沒有人願意開第一槍說出口，但大家已有共識，今年夏季要舉辦東奧實在太困難，我個人認為不可能舉辦」，並打算著眼改爭辦2032年奧運主辦權。

雖然國際奧運委員會（IOC）與日本政府先前表示東奧仍將在7月23日至8月8日期間舉行。日本首相菅義偉也表示，「我們已準備好全面的防疫措施與程序，有決心完成舉辦賽事，向世界全達希望與勇氣」。

但報導指出，在不將再次延期做為可能選項，又加上全球冬季的新一波新冠疫情增長，迫使東京與日本主要大城市宣布進入緊急狀態等現實狀況，讓報導稱「取消賽事」的可能再次回到檯面。此外，根據日本自己內部民調也顯示將近八成受訪民眾不支持今夏季繼續舉辦東奧，擔憂在這場全球體育盛事上進一步傳播新冠病毒。

不過，若真的取消賽事也對日本金融造成嚴重衝擊，先前已有報導指出日本政府為此已投入250億美元籌辦賽事，也是全球未爆發戰爭的和平時期，首次取消奧運賽事。奧運先前在1916年、1940年以及1944年因第一次世界大戰以及第二次世界大戰而被迫取消。

報導也透露，奧運恐怕要等到2025年才能舉辦，日本已著眼爭取2032年奧運主辦權。目前2024年的奧運將由巴黎舉辦，而2028年則由美國洛杉磯主辦。

另外，IOC主席巴赫（Thomas Bach）21日才表示，才剛表示，基於新冠疫情主辦方應該要有彈性，IOC資深委員龐德（Dick Pound）也表示「有觀眾當然好，但這次不一定是必要」，暗示賽事會繼續舉行，但會取消觀眾席的可能。

對此，日本東京奧運擔當大臣橋本聖子22日上午出面否認，並說「我不知道有這個消息」，強調仍會朝今年夏天舉辦的方向準備。

(中時新聞網)