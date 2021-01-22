再不到幾周就是農曆春節，這段長假期間不論是國人或是外僑(外籍人士)需外出旅遊踏青，均可向警方申請居家安全巡簽服務，警方將協助設置臨時巡邏箱，加強巡邏服務，以維護住家安全，以免發生竊案。

太平警分局表示，將在這段期間執行「110年加強重要節日安全維護工作期間協助(外僑)舉家外出住居安全維護工作」，轄區內如民眾、在台外僑(外籍人士)於這段期間要出遠門，均可到附近各警察單位或以電話撥打110提出申請，警方將協助安全維護，希望讓民眾都能外出遠遊玩的盡性又有保障。

特別的是太平警方近期也由外事警察人員走訪轄內在台外僑或外籍人士，透過口頭或書面方式實施犯罪預防、交通安全宣導及申請外出居家安全維護等服務，尤其是第一次在台灣過年的外籍人士、留學生等，讓他們感受到警方的關心，另在防疫工作當前，警方也代轉發市府相關防疫物質(如口罩、溫度計及防疫須知)，從個人做起，讓防疫再升級、安全有保障。

太平警方表示，春節期間除加強轄內治安維護及交通疏導，對於規劃長時間外出的民眾，提供外出家戶安全服務，這項措施，國人已經很清楚，不過，對於在台的外籍人士，不一定知道，希望透過宣導讓他們知道並能感受警方的用心，平安過好年。

(中時 )