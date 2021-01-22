繼台塑企業即使2020年獲利年減42％，總裁王文淵在照顧員工原則下，依公式發放3.66個月年終獎金，羨煞不少上班族。長庚醫院受疫情影響，營運環境艱困，董事長王瑞慧體恤員工，更決定發出4.5個月本薪的年終，並加發「防疫優勉獎金」0.5個月本薪及5000元紅包，感謝全體員工去年的努力與付出。

新冠疫情打擊，不僅企業營運挑戰艱鉅，醫護人員更因承擔防疫重任，辛苦令人感謝。長庚醫院目前共有員工2.3萬人，估計今年發出的年終總額逾40億元。

長庚決策委員會程文俊主委表示，去年一年在新冠肺炎疫情的衝擊下，幸賴全體同仁克盡職責，堅守崗位，肩負起防疫重責，整體表現對國內防疫有重大貢獻，榮獲「全國防疫獎章」以及SNQ國家生技醫療品質獎「戰疫特別獎-首獎和有功獎」。

他期許未來的一年，全體同仁繼續團結同心在王瑞慧董事長的領導下，不論在醫療品質、教學及研究創新等各方面，都有更優異的表現，同時致力科技防疫，打贏這場「戰役」，守護全民健康。

(工商 )