衛福部桃園醫院爆發新冠肺炎群聚感染，已有十人確診，為此有五縣市要求公務員減少非必要的赴桃園出差，但因為這五個縣執政的都是國民黨，因此民進黨發言人劉康彥趁機開嗆，質疑國民黨利用疫情進行政治操作，製造不同縣市間的對立，造成台灣防疫的缺口。對此國民黨主席江啟臣今天回嗆，如果民進黨要質疑，那應該先請第一時間要求國軍非必要勿前往桃園的國防部說明。

江啟臣今天出席國民黨動物日記者會時接受媒體堵訪，他首先感謝第一線醫護人員，特別桃園是出入境國門所在地，因此許多隔離檢疫重責大任都在桃園，此時最重要的是守住桃園，才能守住台灣，大家應該齊心齊力。

接著江啟臣表示，如果民進黨要質疑部分地方首長的要求，那追溯起來應該先請請國防部說明，為何第一時間最早對國軍發出請國軍沒必要別去的要求？事實上，各縣市首長的決定出發點都是為了防疫與民眾健康，確保把疫情守住，也沒有民進黨指控的所謂藍營縣市一起發動的情況，這種指控相當惡質，不僅不利防疫，也會分化社會，甚至造成歧視，相當不妥，國民黨嚴正駁斥，並請一起支持桃園與醫護人員。防疫不分縣市，而重點是確保個人衛生，勤洗手、戴口罩、保持社交距離。

(中時 )