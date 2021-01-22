玉山國家公園的圓峰山屋，竟然有「強盜三人團」出沒，讓山友人人自危！不過這「強盜三人團」不是人，而是保育類野生動物黃喉貂，外型看似可愛的黃喉貂其實行事「兇狠」，還會集體獵捕體型比牠們大的山羌，有「羌仔虎」之稱。近年來常出沒山屋覓食，甚至翻登山客的背包，讓山友相當傷腦筋。

有山友在臉書社團《台灣百岳之美》發文：「各位山友請注意，圓峰山屋出現強盜三人團，以下為盜賊真面目」，照片中的「強盜三人團」，正是3隻黃喉貂。

黃喉貂一直是個神秘的物種，是第3級保育類野生動物，台灣特有亞種，分布於海拔300至3900公尺的原始森林，以中海拔為常見；雖外表可愛，卻有山羌殺手稱號，因為黃喉貂會群體圍獵體型比牠們大的山羌，因此被稱為「羌仔虎」。此外也會取食小型哺乳類、鳥類、兩棲爬蟲、蜜蜂昆蟲、果實或腐食動物屍體等，取食範圍相當廣泛。

看到山友分享的黃喉貂照片，其他網友紛紛回應：「醬子可愛 不行喔」、「變三貂嶺了」、「真超級可愛！也由來已久！各取所需吧！」、「真的粉可愛行為兇狠型實在難聯想」、「羌仔虎……牠們不是強盜，是蠻可愛土匪!」、「歷史悠久了。臭名滿天下」、「是會開背包的小偷」、「哈哈哈，牠們家族很資深了，這幾年住過圓峰的，大概都拍照存證了，但嫌犯臉孔都沒這張清楚。」。

2020年7、8月玉管處陸續發現有黃喉貂，從塔塔加遊憩區（海拔約2600公尺），跑至玉山北峰（海拔3858公尺），委託野聲環境生態顧問公司進行研究調查。該公司透過自動照相機監測，及頸圈追蹤器進行追蹤定位；從2019至2020年捕捉繫放14隻黃喉貂，利用無線電追蹤活動範圍，雄性約為22.6到23.5平方公里，雌性約為2.6到10平方公里。

(中時新聞網)