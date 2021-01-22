桃園市長鄭文燦22日到桃園捷運A7站視察防疫，針對媒體聯訪說明。（賴佑維攝）

桃園市長鄭文燦22日到桃園捷運A7站視察防疫，鄭文燦被問及有縣市發避桃令，也有縣市首長發文力挺，鄭文燦說，感謝力挺桃園的縣市，不過如離島居民回到台灣，不能搭乘國內線，桃園第一時間就讓離島居民進住桃園防疫旅館，澎湖已有74人入住。這政策不會改變，未來還是會繼續讓離島居民住在桃園防疫旅館。

因摩斯漢堡桃捷A7店曾有確診者工作，鄭文燦前往視察防疫狀況，他接受媒體聯訪，被問到衛生局2疫調人員隔離，他說，2採都是陰性，因為目前採高標準防疫，而他們有發燒，就先讓他們隔離。

另外桃園便利超商宣布停止內用服務，鄭文燦說，這是屬於各營業場所自己的防疫的要求，有群聚的地方或者是有用餐區，容易造成飛沫傳染的地方，這段時間確實要採取比較高的標準。

對於桃園是否需要擴大防疫消毒？鄭文燦說，有疫調足跡都會消毒，因為有的是有公布，有的是沒公布，範圍比大家想的大。桃園的重要的據點有360個點，我們消毒的頻率會提高到1週1次。

被問到避桃令，鄭文燦說，台灣只有1個，防疫要同心，桃園收治全國25.7％病患，處於防疫第一線，醫護人員也不叫苦，雖然壓力大、負擔重，但還是堅守崗位，如部桃院長徐永年至今還沒有離開醫院。鄭文燦強調，「我們不會被這些謠言來擊潰。我想桃園也不是疫區，也沒有封城，我們必要的防護的措施要做得徹底，守住桃園也守住台灣。」

對於縣市長也有發文力挺桃園，鄭文燦說，很感謝感謝馬祖、金門力挺。他說，離島居民回到台灣，不能搭乘國內線，回國必須隔離，桃園第一時間就決定讓離島居民進住防疫旅館，澎湖已有74人進住，1月有9位，目前還有6位。鄭文燦說，不會因為外面言論影響政策，還是會持續讓離島居民住在桃園的防疫旅館。

許多議員在鄭文燦21日晚間發出影片後，一起轉傳「我桃園，我驕傲」，鄭文燦說，桃園防疫相當用心，如我們的移工有11萬4千人，有20個人以上的移工宿舍有800個，所以外籍移工進來台灣，經常就是在桃園檢疫。而桃園有4個大型檢疫所，責任也相當重。

(中時 )