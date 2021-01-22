疫情升溫，澎湖、苗栗、雲林等縣市陸續宣布非必要勿赴桃園洽公的「限桃令」，由於這些縣市皆是藍營執政，被外界指國民黨抵制桃園。國民黨主席江啟臣昨則炮轟該說法子虛烏有，並批國防部發布避桃令引發縣市連鎖反應。侯友宜今表示，防疫最重要是要上下一條心，全力備戰，新北市絕對會跟桃園站在一塊。

侯友宜說，在最嚴峻的時刻，不分你跟我，所有的問題大家共面承擔、面對，尤其新北市跟桃園完全是生活在一起息息相關，新北市願意盡最大的力量，跟桃園站在一塊，從過去到現在都是這樣，新北市在防疫的時候強調區域聯防、強調全國一制性，一直朝這個目標努力，也希望這些全國人民都有這樣的想法，相信這樣的態度，防疫一定可以做好，讓我們台灣更安全。

侯友宜補充，自己只有一個態度「讓防疫守住所有國人的健康」，這才是自己最想要做的事，現在最憂慮的是內部一定要團結，大家的敵人只有一個病毒，每個人都應該同心協力，用這樣的態度做事情，這才是我們的本分，我只是盡我的本分，做該做的事而已。

(中時 )