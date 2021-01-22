駐美代表蕭美琴接受「就職典禮國會聯合委員會」邀請，參加美國總統拜登副總統賀錦麗就職典禮，綠營一致稱為「突破」。國民黨智庫國政基金會國安組召集人林郁方受訪表示，蕭美琴可以參加是好事，不過台美關係是多面向，不是單純事件就可以反映真正的台美關係。

林郁方表示，蕭美琴可以參加是好事，這當然很重要，不過大家不需要拘泥在台美關係大突破或退後，因為台美關係是多面向，不會是因為代表可以參加就職典禮就表示兩國關係有很大突破。

林郁方指出，不管國民黨或民進黨執政，每四年一次的就職典禮能參加就是好事，但不需要過份做文章。民進黨可能認為是大突破，也有人關注邀請函上面怎寫，這些都是小節，也不代表即使沒有被邀請台美關係就會變怎樣，不是單純事件可以反映真正的台美關係。

林郁方說，他也參加過歐巴馬就職典禮，我們的代表團包含駐美代表、副代表以及立委，觀禮位置離典禮現場是有一段距離，當時他要努力看歐巴馬的臉都蠻辛苦的，但那個距離不代表台美距離。

林郁方又說，以前發的邀請函都是透過議員要來的，至於這次是不是國務院建議籌備委員會邀請蕭美琴並不清楚，外交部可以出面說明如何取得要請函。他強調，不見得一定要拿到邀請函才代表受到美國重視，這樣的心態只是反映對自身實力沒信心。

(中時 )