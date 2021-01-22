學測登場，管制進出場動線，以單一入口進場。（彰師大提供／吳敏菁彰化傳真）

學科能力測驗於22、23日登場，第一節英文科應到5804名，實到5722名，員林高中考場有1名考生複檢後，額溫達37.5度、耳溫也達38度以上，緊急啟用備用考場。

今年彰化考區的學測，由國立彰化師範大學負責彰化考區的試務工作，考區分為彰化師大進德校區分區、彰師附工分區、員林高中分區、崇實高工分區，一共143個試場。彰化考區共設有4間身障試場，其中3間在彰師進德校區分區，1間在員林高中分區。

第一節英文科考試從上午9點20分開始，應到5804名，實到5722名，缺考82名，截至目前為止無違規事件。於員林高中分區有考生發燒現象，依考區現場及特別準則第3條處理，啟用防疫備用試場。

這次學測因應防疫措施包括管制考場進出場動線且以單一入口進場、彰師大亦進行校園單一出入口管制；考生全面配戴口罩，且由教育部提供口罩給考生；考試當日考生需出示識別證件、量體溫、酒精消毒，才能進入各考分區；除特殊情形不開放陪考；加強考分區消毒並提供午餐用餐隔板；確保考生應試健康及安全等措施。

彰師大提醒考生，23日為大學學科能力測驗的最後一天，考科為數學、國寫及自然科。記得攜帶有效身分證件及入場識別證，配戴口罩並配合量測體溫。考試時務必關閉手機，並遵守試場規則與防疫規定，並提早出門以免塞車。

(中時 )