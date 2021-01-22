王毅與巴基斯坦及烏克蘭外長通話 談及陸產疫苗 11:532021/01/22 中時 林勁傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 取自中國外交部。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中國國務委員兼外長王毅分別與巴基斯坦及烏克蘭外長通電話，期間均談及中國疫苗。據中國外交部發布，烏克蘭外長庫列巴在通話期間，向王毅表示期待進口中國企業生產的疫苗，希望中國政府提供必要便利。 另一方面，王毅亦向巴基斯坦外長庫雷希指出，抗擊新冠疫情是國際社會當務之急，中國疫苗研發完成並投入使用後，將作為全球公共產品。庫雷希澤表示，巴基斯坦已批准中國國藥集團疫苗緊急使用授權，將積極考慮批准其他中國疫苗市場進入。 專家傳真－疫情和5G2021資安關鍵字 企業應如何安全地與之共存 鋼板反傾銷將到期 業者申請延長 (中時 ) #外長 #王毅 #烏克蘭 #中國疫苗 #巴基斯坦 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 拜登時代 醫療生技股擁光環 04:102021/01/22 投資理財 國際奧會主席：安全是最重要前提 東京奧運可能無觀眾舉行 04:102021/01/22 全球財經 大陸疫苗OK 多國領導人打包票 04:102021/01/22 焦點新聞 長庚年終獎金公佈 本薪、獎金還有紅包領 09:382021/01/22 生活 長庚醫院年終獎金4.5個月＋防疫優勉金0.5個月本薪及5000元紅包 11:292021/01/22 財經 頂級男星瘋傳隱婚美女歌手 爆剛幫小孩報戶口堂哥4字回嗆 09:562021/01/22 娛樂 桃醫群聚 首驗出美加州變異病毒 04:102021/01/22 焦點要聞 疫情刺激 精準醫療身價看漲 04:102021/01/22 投資理財 慶鴻機電 產學合作推A＋人才 04:102021/01/22 財經要聞 拜登就職亞太紀元起步 陳冲：台灣面臨攤牌時刻 15:302021/01/22 政治 布農族獵人王光祿長槍獵捕山羌遭判刑 大法官親自開庭審 11:502021/01/22 社會 兩岸熱門新聞 中巴合作梟龍戰機再獲國際大單 最新重大改型性能曝光 - 兩岸 疫苗外交 北京先發制美 - 焦點新聞 - 旺報 大陸疫苗OK 多國領導人打包票 - 焦點新聞 - 旺報 陸制裁美28反華政客 陸學者：休想台上打中國牌 下台吃中國飯 - 兩岸 北京台胞開打新冠疫苗 - 焦點新聞 - 旺報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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