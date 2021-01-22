中國國務委員兼外長王毅分別與巴基斯坦及烏克蘭外長通電話，期間均談及中國疫苗。據中國外交部發布，烏克蘭外長庫列巴在通話期間，向王毅表示期待進口中國企業生產的疫苗，希望中國政府提供必要便利。

另一方面，王毅亦向巴基斯坦外長庫雷希指出，抗擊新冠疫情是國際社會當務之急，中國疫苗研發完成並投入使用後，將作為全球公共產品。庫雷希澤表示，巴基斯坦已批准中國國藥集團疫苗緊急使用授權，將積極考慮批准其他中國疫苗市場進入。

(中時 )