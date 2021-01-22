部立桃園醫院上周爆發院內群聚感染後，已累積10例確診個案，各界人心惶惶，醫護人員更是不敢輕忽，桃園市衛生局21日傍晚進行消毒作業，引發外界遐想，衛生局也證實目前有2名疫調人員隔離及自主管理中，記者22日一早前往衛生局，不見以往排隊的人龍，櫃檯空空如也。

衛生局長王文彥22日中午出面證實，因應部桃的群聚事件爆發後，現在居家隔離條件採取高規格匡列，局內1名同仁列為居家隔離對象，該名人員並無症狀經採檢結果亦為陰性，但因曾到部桃紅區進行防疫工作，避免有安全疑慮，才會列為居家隔離對象，隔離期限到2月1日。而另1名人員也是疫調人員，但非居家隔離對象，只是因身體不適導致發燒，請假做自主健康管理，待身體狀況好轉後會回工作崗位。

桃園市衛生局外傳疫調人員染疫，衛生局出面證實2人員隔離、自主管理中。（姜霏攝）

衛生局爆發疫調人員疑似感染後，記者22日一早直擊衛生局現場，以往進入局內都要經過實名制、消毒，因此都有不少排隊人龍，但爆出該事件後，早已不見以往排隊的人潮，櫃檯也沒有民眾在辦理業務，對比以往實在是差距甚大。

對此衛生局回應，因一般醫護人員辦理離職、到職的等相關業務，大多都是在月初的時候，而接近月中、月底時，人數相對會比較少，目前也尚未接到民眾的相關電話。

(中時 )