台灣醫界聯盟基金會執行長林世嘉表示，新冠肺炎疫情推動知識快速進展，帶來產業發展的新契機，應給予合數位科技，為抗疫下半場進行超前佈署。

由醫界聯盟基金會與衛生福利部辦理數位醫療防疫專家會議登場！首場是數位科技防疫最前線」。衛福部次長石崇良認為，新冠肺炎疫情將帶來新常態（New Normal），包含知識爆炸、照護標準之制定（standard of care）、深度學習、遠距照護技術的導入等，因此各界需跨領域合作因應技術發展、實際應用、法規與給付等帶來的挑戰，為抗疫下半場進行超前部署。

石祟良認為，我國八大防防疫關鍵成功因素，SARS經驗、流行疫情指揮中心、資訊公開透明、良好資源分配、及時邊境管制、智慧社區防疫、先進醫療科技與優質國民等，其中有五個因素皆使用到數位科技，因此數位科技的運用於防疫過程中扮演極為重要的角色。

林世嘉表示，此次疫情推動知識快速進展，帶來產業發展的新契機，如全球遠距醫療商機大幅成長，並以美國大廠微軟與甲骨文利用區塊鏈技術打造數位憑證開發計畫為例，說明該技術協助企業與國家辨識擁有免疫力的族群，並透過其不可竄改的特性，加強保護個人隱私資訊。因此在全世界如此快速的發展下，台灣數位防疫產業更需要動起來，為台灣也為全球對抗疫情。

工業局局長呂正華表示，新冠肺炎疫情加速醫療與科技結合多樣化應用，台灣亦應強化我國防疫產業鏈，發揮我國在全球之關鍵性力量。因此經濟部以科專委辦輔導、產業特案補助與智慧城鄉計畫作為產業發展策略思維，成功輔導我國多家廠商數位防疫科技的產業化轉譯，且為推動後疫情時代產業升級，經濟部現正推動生技新藥產業發展條例展延10年，納入數位醫療、再生醫療與精準醫療等新科技與多項獎勵措施。

臺北醫學大學附設醫院陳瑞杰顧問醫師指出，以北醫發展智慧醫院為例，如零接觸智慧防疫自助機、iTPass快速通關、新冠肺炎胸部影像AI警示系統、零接觸防疫科技平台與BI風險地圖等，說明新冠肺炎疫情將為健康照護體系帶來新發展機會，協助我國因應人口老化加速、日益嚴重的非

傳染性疾病負擔、醫護人員不足等挑戰。而在後疫時代，院內與院外的界限將會越趨模糊，因此未來醫療照護將以虛實整合為主，並且跨越醫療院所的界線，達成「今日防疫，明日長照」之願景。

中國醫藥大學附設醫院黃高彬副院長說明，零接觸式防疫為科技智慧醫療的重點，可進行遠端監測、臨床照護、掌控病情，最終達成醫療效果及目標。他認為，遠距護理中心未來將會成為常態，遠距醫療產業商機亦不可小覷。

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