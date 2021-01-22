澳擬立法要求付費新聞業者 谷歌揚言停止當地網搜服務 11:312021/01/22 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 谷歌22日（周五）表示，倘若澳洲政府強迫該公司與臉書必須就分享內容向當地媒體業者付費，就會暫停澳洲的網搜功能。 澳洲即將立法要求科技巨擘與當地媒體業者必須協商新聞分享付費機制，倘若雙方無法達成協議，政府將指派一位仲裁人決定價格。 谷歌澳洲與紐西蘭事業副總裁Mel Silva周五向澳洲參院經濟主法委員會表示，「倘若該版本的條文立法，這將使我們別無選擇，只能在澳洲停止谷歌搜尋服務。」 陸三大電信商針對被下市決定向紐交所提覆議 凌威威事隔11年重操舊業回酒店上班 爆料小姐出場S價碼 (工商 ) #付費 #澳洲 #谷歌 #網搜 #當地媒體 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 返鄉要先核檢陰性 網友炸鍋 04:102021/01/22 焦點新聞 特斯拉為 Model X／S 老盤推出 MCU 升級服務：價格超值，但台灣車主還要再等等 16:372021/01/22 汽車情報-汽車新聞 文山二警方舉辦防搶演練 望民眾安心過好年 14:012021/01/22 寶島 《國際產業》亞馬遜不滿義大利反壟斷調查 告到歐洲法院 14:322021/01/21 財經 網球》澳網有電視轉播了 博斯取得獨家轉播權 15:362021/01/22 體育 本業難賺 淡海輕軌多樣經營還養鱘龍魚 12:392021/01/21 寶島 吸毒女星被驅逐出境5年 重回韓國機場腫到認不出 11:562021/01/21 娛樂 春節留人 昆山、深圳發紅包 04:102021/01/21 全球財經 陸祭新規 核測陰性才准返鄉 04:102021/01/21 全球財經 陸強化非銀行支付領域反壟斷監管 市占達1／3將被預警 09:472021/01/21 兩岸 竊取Google自駕車機密 工程師獲川普特赦 16:362021/01/21 國際 財經熱門新聞 掌門要被關1年半 三星危險了？ 高管爆打敗台積電可能 - 財經 全球航運缺櫃恐惡化 快桅廈門-洛杉磯線750櫃落海 - 財經 澳煤炭船滯陸7個月走了 過幾天竟要再回去？ 原因曝光 - 財經 《其他電子》鴻海獲利前景看俏 外資按讚喊上150元 - 財經 - 時報資訊 貿易戰再打4年？美準財長葉倫變臉：用全部工具解決大陸問題 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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