谷歌22日（周五）表示，倘若澳洲政府強迫該公司與臉書必須就分享內容向當地媒體業者付費，就會暫停澳洲的網搜功能。

澳洲即將立法要求科技巨擘與當地媒體業者必須協商新聞分享付費機制，倘若雙方無法達成協議，政府將指派一位仲裁人決定價格。

谷歌澳洲與紐西蘭事業副總裁Mel Silva周五向澳洲參院經濟主法委員會表示，「倘若該版本的條文立法，這將使我們別無選擇，只能在澳洲停止谷歌搜尋服務。」

(工商 )