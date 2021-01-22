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英特爾釋出訂單重新增添不確定因素，台積電ADR(美國存託憑證)盤後挫逾2%，拖累在台股價，今日收在最低點649元，跌幅3.57%，大盤因此一度跌破16000點大關，雖靠鴻海、聯電等個股力撐跌幅收斂，也難敵權值股龍頭下殺，台股收跌134.74點或0.83%，報16019.03點，成交量4017.70億台幣。

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台積電（2330）22日受英特爾宣布2023年的產品，仍將以自行生產為主，使其股價下跌逾2％拖累，開盤大跌近170點，跌破「萬六」關卡，惟隨後憑藉鴻海（2317）、大立光（3008）等權值股戮力撐盤下，跌勢逐步收斂，站回16,000點。

英特爾將上任的執行長杰辛格（Pat Gelsinger）於法說會宣布，其2023年的產品，將以自行生產為主。而考量到產品極廣，特定的技術和產品，將可能擴大利用外部晶圓代工。消息一出，台積電ADR於美股盤後下跌逾2％，連帶22日台股亦開低下挫，一度殺至649元最低點，拖累大盤下跌逾百點。

(工商 )