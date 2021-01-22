桃園疫情持續發燒，姐妹市金門縣發聲相挺。縣長楊鎮浯今天在臉書為桃園市長鄭文燦和醫護、防疫人員加油，強調相信在中央疫情指揮中心的調度與鄭文燦市長的領導下，一定能走過這段疫情難關。

楊鎮浯指出，金門與桃園是姐妹市，有很多旅台鄉親住在桃園，在金門也有1條象徵2地情誼的「桃園路」，過去雙方交流頻繁，去年10月鄭文燦市長還帶領團隊抵金做城市交流，其本人與縣府團隊獲益良多。

金門縣長楊鎮浯強調，「防疫不分你我，全國同舟共濟」。（李金生攝）

楊鎮浯還說，桃園為國門第1線，承擔更大的防疫責任與風險；小三通客運未暫停前，金門也是防疫第一線，面對疫情的各項挑戰，他也能感同身受。去年2月，鄉親在台居家檢疫找不到防疫旅館，桃園市府團隊伸出援手，協助提供防疫旅館給返國的金門鄉親，至今仍繼續協助，讓他和全體鄉親均由衷感激。

楊鎮浯強調，「防疫不分你我，全國同舟共濟」，當前疫情升溫，桃園也提升防疫等級，相信在中央疫情指揮中心的調度與鄭文燦市長的領導下，一定能走過這段疫情緊繃期。

台灣疫情升溫，金門縣府已自昨起再度啟動複式防疫機制，除在金門航站入境大廳安裝紅外線體溫監測儀外，也要求縣屬公務員避免非必要的公務赴台，同時大型活動啟動電子圍籬監控，並取消縣府尾牙活動及延辦退休人員餐會。

(中時 )