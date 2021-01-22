一名23歲的邱姓男子因與女友吵架心情鬱悶，21日晚間獨自坐在大園區功學路的橋邊護欄上哭泣，險些墜落情況危急，警方獲報後到場勸說，並趁邱男恍神時迅速將他抱下護欄，有驚無險將人救回。

大園警分局大園派出所於21日晚間接獲報案，稱有一名男子坐在功學路的橋邊護欄上哭泣，警員魏銘彥、黃有畯、黃鉦傑、莊志盛等人獲報後立即前往查看，發現男子坐在護欄上雙腳懸空搖搖欲墜且不斷啜泣，員警立即上前關心，但男子卻要求警方不要靠近，甚至作勢往下跳。

員警擔心男子不慎掉落，於是互相使眼色發揮團隊默契，由魏銘彥、黃有畯與男子對話勸說吸引其注意，並由黃鉦傑、莊志盛在旁警戒觀察狀況伺機靠近，趁該男子轉身時立刻衝上前將他抱下護欄，所幸沒發生其他意外，結束一場虛驚。

男子被救下後倒在地上哭泣不發一語，員警見他情緒仍相當激動，於是將他帶返所保護管束。經員警不斷安撫勸說後，男子心情總算平復，並表示是因為與女友吵架心情鬱悶，又不知道找誰訴苦，才會獨自坐在橋邊哭泣。

員警怕男子離開後會再想不開，便通知其親友前來接人，並請家人多加關心。男子離去前也感謝員警的熱心關懷，讓他有了繼續活下去的勇氣。

(中時 )