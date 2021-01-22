◎桃園衛生局大消毒 二採結果出爐 鄭文燦證實2人發燒

桃園市衛生局昨驚傳2名疫調人員疑發燒，整棟樓清空全面大消毒，逾百位同仁帶著隨身衣物和包包聚集在衛生局大門外，畫面相當驚人，而桃園市長鄭文燦今早則證實，確實有2人出現發燒的現象。桃園衛生局長王文彥表示，目前初步採檢與二採結果皆為陰性。

◎檢察官翹班5次還偷跑去按摩 檢審會竟處分「促其注意」輕放

新北地檢署吳姓檢察官，上班時間玩「消失」，經政風人員跟監發現，檢察官溜班跑去按摩，新北檢報請法務部檢察官人事審議委員會議處，檢審會討論後決議處分「促其注意」，由法務部核定。

◎不甩陳時中！唐吉訶德又現排隊人潮 網譙翻

防疫指揮官陳時中苦口婆心，昨呼籲「過兩個禮拜再去」，沒想到聽者藐藐，唐吉訶德今早又出現排隊人潮，網友罵翻「到底是哪裡聽不懂？一定要現在去，然後冒著群聚的風險嗎」。

◎吳德榮：下波強冷空氣28日恐影響台灣

氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，最新歐洲中期預報中心模式模擬顯示，今日鋒面在台灣東側海面醞釀，東半部及高屏有局部雨，水氣漸增，北部亦將轉為有局部短暫雨的天氣，其他地區雲量增多；各地因雲多而高溫略降，低溫變化不大；明日鋒面東移，東北季風南下，北部、東半部仍有局部短暫雨的機率，明下午起氣溫逐漸下降，北台轉冷。

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(中時新聞網)