衛福部桃園醫院爆發院內感染，國防部日前「建議」官兵減少進入桃園地區公共設施及場所，遭批歧視桃園、是禁（避）桃令「始作俑者」。國防部今天發布新聞稿指出，在這波疫情中，第一個動員協助桃園防疫的，就是陸軍化學兵，國防部與國人共同對抗疫情的威脅，並堅定支持桃園的防疫工作。

國防部表示，桃園是國軍在北部地區的防衛重鎮，也有為數眾多的營區與兵力，在這波疫情中，第一個動員協助桃園防疫的，就是陸軍化學兵。

國防部強調，國軍各項的防疫作為，除了依照中央流行疫情指揮中心的防疫指導，保持高度警戒，同時基於戰力的維持，由國軍疫情指揮中心下達防疫的建議，採取超前部署作為，提醒官兵應減少前往高風險的場域，同時要注意自己的足跡，保護自己才能保護國家。

國防部指出，面對疫情的嚴峻，基於部隊的群體生活特性，為了避免群聚造成防疫破口，國軍對於可能肇生的影響，已事先完成周延的規劃，尤其戰備任務絕對不能有空窗與罅隙。國防部將持續配合中央疫情指揮中心與桃園市府全力防疫。

國防部日前下令， 桃園地區各部隊，即日起14天內，停止跨營區的洽公、訓練等交流活動，包括體測、體檢、新兵懇親、會議等，公務盡量改以電話、視訊等方式進行；如果因為專案必須進行跨營區交流，專案任務結束後，裝備要落實清潔消毒，人員並執行自主健康管理21天，避免與非任務人員接觸。

(中時 )