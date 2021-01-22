國民黨將於七月改選黨主席，現任黨主席江啟臣、前高雄市長韓國瑜、前新北市長朱立倫雖然都尚未表態，但皆被視為可能參選人，日前傳出江啟臣農曆春節前將拜會朱立倫，被質疑是否想聯朱抗韓？對此江啟臣今證實，過年前將拜會歷任黨主席，包括朱立倫，但目的是基於請益黨務工作，讓黨更好。

江啟臣今天出席國民黨動物日記者會時接受媒體堵訪，被問到是否將與朱立倫見面時表示，自己在過年前會拜訪歷任前黨主席和資深的黨務幹部，當然包括朱立倫，正由幕僚安排中。

至於見面時談甚麼？江啟臣強調，自己跟前主席們不管公開拜會或私下都有保持聯繫，辦活動也會邀請他們出席，沒有所謂的密談，一切談的都是全黨黨務工作推動、怎樣讓黨更好，關心黨都是好事，抱著請益態度與前輩請益是該做的事。

此外立法院國民黨團提案凍結海軍伙食費與駐美代表蕭美琴的30％交際費預算，被民進黨抨擊是扯後腿，對此江啟臣回稱，國會凍結預算不是第一次，不知為何有人要刻意拿這件事來放大甚至攻擊？凍結只是請行政單位說明使用情況，說明清楚後幾乎沒有不解凍的，除非行政單位不敢說明或不肯說明，況且立委本就該監督預算，如果不監督就是放水，這些預算都來自納稅錢，人民絕不會希望國會審查預算時放水。

(中時 )