下周一(25日)去年11-12月統一發票就要開獎，財政部提醒9-10月特別獎1000萬元、特獎200萬元都還有各5張尚未兌領，希望得主在3月5日最後期限前快來領取。

去年9-10月千萬特別獎開出10張，尚未兌領5張包括新北市新店區安康路麥當勞消費金額185元、新北市中和區景平路全聯福利中心購買鮮奶吐司與火龍果共56元、桃園市桃園區復興路成助茶購買清茶35元、桃園市中壢區環中東路海口蔬果平價中心買紅莧菜與杏鮑菇共89元，台南市安南區安中路7-ELEVEN購買食品與飲料共42元。

200萬元特獎5張未領，分別是家樂福花蓮店購買優酪乳與洋蔥共50元、美廉社板橋仁愛店購買蘋果調味乳94元，7-ELEVEN台中北屯昌平門市購買食品共203元、台中大甲蔣公門市購買資訊產品與鮮乳共1004元，以及在金石堂網路購買《學會改變》加運費共309元，此張屬雲端發票，已存於金石堂會員載具。

(中時新聞網)