前公懲會委員長石木欽爆與富商翁茂鍾不當往來，扯出重大司法醜聞，監察院批評調查局涉曲意迴護，法務部、司法院均稱將全面清查。台灣陪審團協會今天批評，此案凸顯司法內控機制失靈，且問題爆發後，司法系統卻積極遮掩證物，司法院長許宗力應出面道歉，甚至下台，並主張司法審判應採陪審制，才能杜絕法官收賄。

法務部、司法院18日公布調查報告，揭露40名司法人員涉與富商翁茂鍾不當飲宴、受贈襯衫與補品，宛如現代版「百官行述」，隨後監察院收到調查報告後，質疑法務部調查局涉曲意迴護，法務部稱會重新詳查、沒有上限，司法院將全面清查與翁茂鍾有接觸過的法院，並在3個月內完成調查送監院。

台灣陪審團協為創會理事長鄭文龍說，「石木欽案外案」凸顯司法無法無天，有錢判生、無錢判死，雖然法務部宣稱要重查「諸慶恩案」，但他認為根本無法查出什麼結果。他痛批，蔡英文總統執政5年來，推動國民法官法的司法改革，「改了個屁，比屁還不如」，難道不該出面道歉？

鄭文龍說，翁茂鍾向熟識的調查官秦台生檢舉，指控百利銀行經理諸慶恩涉持假的定存單向他追債，致諸慶恩抑鬱身亡，這是集體司法貪汙，用假事件誣陷殺人，但這些司法人員卻雲淡風輕，至今未道歉，司法院長許宗力應出面道歉，甚至下台。

台灣陪審團協會理事長陳為祥說，要不是司法有內鬥，證物也不會曝光，此案凸顯司法系統內部監督機制完全失靈，更嚴重的是，司法系統掌握資訊，當監院介入調查，卻積極遮掩證物抗拒提出，等同司法的免疫系統完全失調，沒有想找出病因對症下藥。

陳為祥表示，希望司法能夠公正，得到人民的信賴，從香港為例，可以發現司法已經變成國安問題，因此，這不單是司法審判，而是看到整個司法系統的傲慢，有錢人花錢就能買保險，讓司法官變成幫派圍事，製造冤獄，卻未看到任何檢討司法體質的聲音。

陳為祥主張，期盼司法院引進陪審團，讓人民負責有罪與否的認定，法官在進行罪刑裁量，並要求司法院、法務部不只檢討涉案人員，而是要公開檢討整體內控機制，跟大家說明用什麼方式，才能預防此類事件再發生。

(中時 )