NCSOFT旗下手遊《天堂2M》自1月8日開放事前預約以來，人氣居高不下，預約數屢創新高。並於本週公開第三個領地介紹，以及「戰場之影」、「土瑞克獸人野營地」全新宣傳影片。

【天堂2M】戰場之影

《天堂2 M》自1月8日開放事前登錄以來，僅7日即達到120萬預約數，並不斷持續攀高，為天堂IP系列作寫下了新的歷史紀錄，儼然成為2021年最受期待的手遊鉅作。

【天堂2M】土瑞克獸人野營地

《天堂2M》事前預約網站本週公開了第三個領地【奇岩】的介紹，奇岩是亞丁世界內最大的商業城市，同時也是個港口。該領地由奇岩港口、奇岩城鎮、梅杜莎庭園、龍之谷、安塔瑞斯洞窟等地區所構成。

透過網站內的世界地圖選單，能夠觀賞以3D開發的奇岩領地。玩家們還能夠透過影片跟圖片瀏覽奇岩領地區域的10個核心地區詳細介紹，還可以確認該地區代表性怪物及NPC相關資訊，想知道更多遊戲資訊請鎖定官方網站訊息。

NCSOFT旗下手遊《天堂2M》自1月8日開放事前預約以來，人氣居高不下。

除了奇岩領地以外，今天也要來介紹遊戲中的「任務」與「村莊」。《天堂2M》的任務種類有「課題」、「神諭」、「傳承」、「成就」，透過任務及課題可以獲得經驗值及各種物品，執行特定NPC所要求的任務，當完成任務時可以獲得經驗值及物品獎勵。依照任務類型，需達成特定條件才可完成，而殷海薩的神像任務則會因地區而有差異。

在村莊可以購買消耗品以及各種武器防具，並可以將物品保管到倉庫裡。除此之外，當角色死亡時可以復原經驗值及物品外，也可以領取對角色成長有幫助的神諭任務。在《天堂2M》中有貿易中心【古魯丁村莊】、作為臨時要塞的【警備隊哨所】、防禦要塞【古魯丁城鎮】、有著肥沃農田的【狄恩城鎮】、農民逃離狄恩領主而建立的【芙羅蘭村莊】、以及本週介紹的商業城市【奇岩城鎮】。

狄恩城鎮

奇岩城鎮

古魯丁城鎮

(科技)