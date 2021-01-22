歐洲央行主席拉加德(Lagarde)周四表示，新冠疫情可能在2020年底造成經濟萎縮，目前可能正在拉低今年初的成長，但是其活動仍符合於央行在去年底的預測；表示經濟仍維持在傾向於下行，但是不太明顯。

去年12月下旬開始的疫苗接種，為衛生帶來更大的信心，但是要達到廣泛的免疫則需要時間，並且不能排除關於新冠疫情會有進一步的不利發展，拉加德在記者會上表示。

央行在12月預測2021年歐元區GDP為成長3.9%，而前提是封鎖管制要在三月底之前解除，群體免疫要在今年底前達成。

據Fathom諮詢的數據，歐洲接種進度緩慢，德國、義大利、法國60歲以上老人或臨床容易受感染者，只有5%或更低的接種率。與此同時，德國和義大利等國已將全國封鎖延長至二月中旬。

拉加德表示，新進來的數據顯示，上升的病例和封鎖管制已經導致第四季經濟活動的萎縮，預計也在加深對第一季的影響；「總而言之，這是與2020年12月對總體經濟預測的最新基線，大致上是一致的」。

(時報資訊)