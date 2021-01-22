外資報告加持，長榮(2603)領航，盤中震盪走高，越過昨日高點，漲幅達8％，陽明(2609)、萬海(2615)跟進，漲幅5％上下。

由於貨櫃航運今年景氣續升，上半年延續去年下半年以來回補庫存需求，有利於運價表現，外資報告近期紛紛調升相關航商股目標價，亞系外資今天最新的報告指出，海運同業股價上漲7～21％，惟長榮下跌25％，壓力來自可轉換債券的轉換，以及部分航線運費可能轉弱的市場訊息。

外資認為，受到缺櫃和港口壅塞的問題仍難緩解，再加上美國存貨量仍然很低及美國總統拜登提出的刺激計畫可能會進一步提振美國零售額，預估農曆年前海運市場將較以往更熱絡，整體市況有利航商的換約談判，並使獲利向上修正。維持對長榮的買進評等，目標價上看52元。

亞系外資表示，從現貨運費和盈利趨勢來看，可能會在2021年中期才會出現預警的信號，因為從歷史經驗來看，在2010年至2012年的周期來看，股價會在SCFI綜合指數見頂後的28周後才會見頂，這次類似的軌跡，意味股價可能要到在第二季末才會見到高點。

(時報資訊)