適逢臺灣與宏都拉斯建交80周年，透過我國駐宏都拉斯大使館牽線，今(21)日在雙方大使見證下，由資策會董事長李世光，以及宏都拉斯國家投資委員會(CNI)執行秘書Ms. Jacqueline Foglia Sandoval代表簽署合作，未來資策會將依據宏國的政府與產業發展需要，提供數位轉型的顧問服務。

我駐宏都拉斯大使溫曜禎表示，宏國政府正推動「建立數位政府執行計畫」及宏京市府發展智慧城市，宏國企業也在尋找突破疫情時空的商業及教育解決方案。而資策會長期以來擔任政府智庫，塑造資訊工業發展環境與條件，提升臺灣資訊產業競爭力。因此對宏國投資委員會提出合作建議後，雙方一拍即合。

資策會董事長李世光也表示，資策會以「數位轉型的化育者」為定位，創會四十餘年來輔導合作各式企業，橫跨多種產業，有許多成功的實績。這次很榮幸有機會協助友邦宏都拉斯政府與產業界，提供臺灣政府與業界數位轉型發展的相關經驗給宏國參考，透過新興數位工具的加值運用與經驗交流，進而達到數位能力的養成，開創更多社會、經濟與文化的契機。

財團法人華碩(2357)文教基金會，在過去5年間援贈宏都拉斯235台電腦，協助當地數位教育的發展，於此次簽署儀式現場，也宣布將再捐贈一批電腦及視訊會議設備成立數位機會中心，協助宏國在疫情衝擊之下學習不中斷，提升學童多元的數位學習資源，強化宏都拉斯資訊應用能力。

(時報資訊)