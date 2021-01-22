大成(1210)與日本昭和產業合作在彰化興建的昭成蛋品廠今日上午舉行動土典禮。董事長韓家宇說，彰化縣蛋雞和蛋的產量約占台灣的一半，也是全台灣的穀倉所在，這是昭成蛋品廠選在這裡的原因，未來將打造成世界級的蛋品工廠，每小時將可處理38萬顆雞蛋，並將透過大數據分析進行源頭管理，未來大成蛋品市占率將可提高至10%以上，此廠預計將會在2022年9月底前完工。

韓家宇表示，近期台灣蛋消耗量占世界第一位，平均每人幾乎一天吃一顆，大成介入台灣蛋品市場約4年的時間，市占率已達第一位，希望把台灣蛋品的品質再大幅提升，因此選擇與日本業者合作，未來昭成蛋品加工廠將建立最高食安標準的管理體系，引進台灣第一座雞蛋自動倉儲系統，洗選分級與雞蛋加工全程自動化，降低人為污染，並且透過大數據分析，進行源頭管理。

昭成蛋品加工廠預計在2022年9月底前完工，基地面積為11,074 平方公尺，以日本食品安全等級進行廠區規劃，建立洗選分級系統與雞蛋加工系統，洗選規模為全台最大。昭和蛋品廠將設置全台第一座自動倉儲設備，雞蛋經過高壓水洗、冷風烘乾、紫外線殺菌、聲納檢測、血蛋偵測、微電腦重量分級，最後依需求進行分級包裝，全程自動化，避免人為交叉汙染，達食品安全最高等級管理。未來將引進可生食級雞蛋相關技術。

二樓則規畫為加工蛋品的生產與研發，將引進日本先進的生產管理，並運用日本技術開發出適合台灣消費者口味的加工蛋品。因應健身需求，重新佈建全新加工蛋生產線。同時，在液蛋生產線部分，為提升品質與效率，將導入「鮮乳等級」的新鮮屋包裝機，提供餐飲烘焙等客戶更多元的選擇。

(時報資訊)