各具特色的民宿越來越普及，也深受遊客的喜愛，但民宿衍生的擾鄰事件卻也越來越多，甚至引發出治安事件，宜蘭縣政府為此提出因應對策，依據發展觀光條例新公告「宜蘭縣民宿經營管理及管制事項」，一旦發生擾鄰事件除了可開罰，位於連棟式住宅社區的民宿業者一旦被裁處達到兩次，經社區管理委員會開會表決後，縣府將直接廢止民宿登記證。

宜蘭縣政府工旅處表示，近年來屢傳民宿擾鄰事件，甚至衍生潑漆糾紛，為兼顧縣民生活及觀光發展，避免民宿因喧嘩、烤肉、使用卡拉OK及喇叭等擴音設備造成擾鄰的情形，縣府推出一連串的管理規範。

民宿擾鄰事件越來越多，甚至演變成治安糾紛事件。（警方提供／胡健森宜蘭傳真）

在民宿申請源頭方面，申請民宿的登記者如果是位於連棟式住宅社區內，應取得區分所有權人會議同意，且區分所有權人應有三分之二以上出席，同時出席人數四分之三以上同意，縣府才會發給民宿登記證。

在後續的民宿經營管理規範方面，縣府也明訂，一般住宅、農舍、集合住宅及連棟式住宅社區內之民宿，每日夜間10點至隔天上午8點，禁止喧嘩、烤肉、使用卡拉OK及喇叭等擴音設備，並須在住宿須知內載明，違反規定者，將依發展觀光條例規定，處1萬元以上5萬元以下罰鍰。

此外，位於連棟式住宅社區內，取得區分所有權人會議同意取得登記證的民宿，如果日後因違反縣府公告的管理規定，裁處確定達2次以上，經過社區管理委員會或該排連棟建物之區分所有權人會議，有區分所有權人三分之二出席，同時出席人數四分之三以上之不同意該民宿繼續經營，縣府將直接廢止該民宿之登記證。

工旅處表示，宜蘭縣民宿的家數至今已達1616家，此次公告管理規範並不是以處罰為目的，而是希望讓民宿經營回歸以里鄰生 活特色待客的初衷，建立縣民生活及觀光發展之間的平衡。

(中時 )