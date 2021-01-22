女星六月（本名：蔡君茹）2011年和李易結婚，生下1子1女，集滿好字。心直口快的兩人日前被周刊爆料婚姻亮起紅燈，在公眾場合起口角，甚至當著一群人的面放話說：「乾脆離婚算了？」兩人事後澄清是「無聊月經文」，最近李易鬆口，表示只是一時氣話，兩人也都習慣這種吵吵鬧鬧的婚姻，打趣說是「時下許多夫妻的縮影」。

明星夫妻檔六月、李易去年9月歷經好友小鬼猝逝事件後，夫妻倆後來又被爆料捲入棄貓疑雲，讓六月急著澄清全是被誤會，沒簽過拋棄文件，感慨說可能是自己識人不明，願意跟大家道歉，「現在就是不管我多努力，得到的答案都是直接判我死刑」，又指：「沒有想到觸犯到愛貓人士的底線，這是我們的疏忽」。

不久，六月和李易被週刊爆料兩人參加婚禮時突然大吵，六月拉著朋友瘋狂抱怨老公，甚至脫口有想離婚的意願，疑似暗示婚姻已經走到絕路，但六月後來發文澄清只是鬥嘴，「婚姻生活實屬不易，老夫老妻雖沒有熱戀時的火熱，但我們很享受每天鬥嘴各自出招的生活」，今年兩人將迎接結婚10周年，希望能平淡幸福的繼續走下去。

李易最近接受《自由時報》專訪，談到離婚烏龍，他無奈說其實跟老婆六月之間感情一直沒什麼大問題，雙方都很了解彼此個性，「可能是小人比較多吧！」才會被有心人士放話給媒體作文章，李易也說10年婚姻走來冷暖自知，兩人其實就跟一般的夫妻沒兩樣，「哪一對夫妻不吵架？誰沒有動過想離婚的念頭呢？」但也就是說說而已，可他們夫妻倆是藝人才會被放大，讓外界信以為真。

(中時新聞網)