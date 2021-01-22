以ONE老師、村田雄介老師原作的TV動畫《一拳超人》為題材，日本集英社在內版權委員會全力監修，玩蟹科技開發之首款「一拳超人」正版授權動畫手遊《一拳超人：最強之男》繁中版於今(22)日宣布，粉碎原子的劍術宗師「原子武士」定向招募活動將於 1 月 24 日復刻亮相，各位英雄玩家們入手S級英雄「原子武士」機率將大幅躍升，定向有禮限時回饋、角色試煉活動也將同步展開。不僅如此，官方團隊也將於近期釋出收集拼圖換好禮的「覺醒蚊少女」拼圖大作戰及「原子武士」、「地底王」專屬道具娃娃機，即日起更推出即時對戰全英雄角色限時免費等活動，眾多熱血精彩盡在《一拳超人：最強之男》，喜愛《一拳超人：最強之男》的英雄好手們千萬別錯過！

《一拳超人：最強之男》繁中版全新角色「覺醒蚊少女」拼圖大作戰近期驚喜登場！

《一拳超人：最強之男》繁中版「原子武士」及「地底王」娃娃機即將亮相 專屬道具首度公開！

《一拳超人：最強之男》「原子武士」超強必殺技能再次襲捲！

S級英雄 原子武士

聲優：津田健次郎

系列：武裝

陣營：英雄

定位：全體崩壞、強力追擊、武裝核心

技能：

普攻：執念斬。對單體目標造成130%攻擊力傷害。

絕技：原子斬。對全體敵人5連擊造成100%攻擊力傷害，首段攻擊50%機率使目標「崩壞」2回合(受到的傷害增加30%)。

被動：劍術宗師。武裝系隊友攻擊後，原子武士會立刻「追擊」(普攻的80%傷害及效果進行攻擊，每回合最多3次)。永久增加自身生命值。限制解除至5星可增強被動效果。

《一拳超人：最強之男》繁中版粉碎原子的劍術宗師「原子武士」無人能敵、精彩設定再次公開！

《一拳超人：最強之男》「粉碎原子的劍術宗師 原子武士」定向招募復刻活動訊息揭曉！

【活動1】SSR英雄「原子武士」定向招募

活動時間：2021.01.24 05:00 - 2021.01.29 05:00

活動內容：凡於活動期間內至「定向招募」卡池抽卡，抽中指定SSR英雄「原子武士」機率將大幅提升。

【活動2】SSR英雄「原子武士」定向有禮限時回饋

活動時間：2021.01.24 05:00 - 2021.01.29 05:00

活動內容：凡於活動期間內至「定向招募」卡池抽卡，抽取至指定次數還可獲得額外獎勵。

【活動3】SSR英雄「原子武士」角色試煉

活動時間：2021.01.24 05:00 - 2021.01.29 05:00

活動內容：凡於活動期間內登入遊戲，並使用指定英雄「原子武士」完成指定任務，即可獲得豐厚獎勵。

※上述活動之獎勵內容皆以遊戲內實際公告為準

《一拳超人：最強之男》粉碎原子的劍術宗師「原子武士」定向招募復刻活動 1 月 24 日盛大展開！

(科技)