以ONE老師、村田雄介老師原作的TV動畫《一拳超人》為題材，日本集英社在內版權委員會全力監修，玩蟹科技開發之首款「一拳超人」正版授權動畫手遊《一拳超人：最強之男》繁中版於今(22)日宣布，粉碎原子的劍術宗師「原子武士」定向招募活動將於 1 月 24 日復刻亮相，各位英雄玩家們入手S級英雄「原子武士」機率將大幅躍升，定向有禮限時回饋、角色試煉活動也將同步展開。不僅如此，官方團隊也將於近期釋出收集拼圖換好禮的「覺醒蚊少女」拼圖大作戰及「原子武士」、「地底王」專屬道具娃娃機，即日起更推出即時對戰全英雄角色限時免費等活動，眾多熱血精彩盡在《一拳超人：最強之男》，喜愛《一拳超人：最強之男》的英雄好手們千萬別錯過！
《一拳超人：最強之男》「原子武士」超強必殺技能再次襲捲！
S級英雄 原子武士
聲優：津田健次郎
系列：武裝
陣營：英雄
定位：全體崩壞、強力追擊、武裝核心
技能：
普攻：執念斬。對單體目標造成130%攻擊力傷害。
絕技：原子斬。對全體敵人5連擊造成100%攻擊力傷害，首段攻擊50%機率使目標「崩壞」2回合(受到的傷害增加30%)。
被動：劍術宗師。武裝系隊友攻擊後，原子武士會立刻「追擊」(普攻的80%傷害及效果進行攻擊，每回合最多3次)。永久增加自身生命值。限制解除至5星可增強被動效果。
《一拳超人：最強之男》「粉碎原子的劍術宗師 原子武士」定向招募復刻活動訊息揭曉！
【活動1】SSR英雄「原子武士」定向招募
活動時間：2021.01.24 05:00 - 2021.01.29 05:00
活動內容：凡於活動期間內至「定向招募」卡池抽卡，抽中指定SSR英雄「原子武士」機率將大幅提升。
【活動2】SSR英雄「原子武士」定向有禮限時回饋
活動時間：2021.01.24 05:00 - 2021.01.29 05:00
活動內容：凡於活動期間內至「定向招募」卡池抽卡，抽取至指定次數還可獲得額外獎勵。
【活動3】SSR英雄「原子武士」角色試煉
活動時間：2021.01.24 05:00 - 2021.01.29 05:00
活動內容：凡於活動期間內登入遊戲，並使用指定英雄「原子武士」完成指定任務，即可獲得豐厚獎勵。
※上述活動之獎勵內容皆以遊戲內實際公告為準
(科技)
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