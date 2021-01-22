伊斯蘭國（IS）聲稱，昨天巴格達熱鬧市集的爆炸攻擊案是他們幹的。當局表示，這場伊拉克3年來最大的自殺炸彈攻擊至少32人喪命，可能是伊斯蘭國復活的跡象。

伊斯蘭國今天稍早在使用的通訊軟體Telegram貼出聲明指稱，團體的兩名男性成員在巴格達市中心塔亞蘭廣場（Tayaran Square）自我引爆炸彈。

案發時市場上擠滿人潮，根據伊拉克內政部的聲明，第1名自殺炸彈客衝入市場，聲稱自己不舒服，當一群人圍繞在他周圍時引爆炸彈。

內政部說，當人們聚集在受害者周圍時，第2名炸彈客引爆他的炸彈。

這起自殺攻擊是自2018年1月以來，巴格達發生最血腥的事件，當時相同事發地點塔亞蘭廣場至少有27人喪命。

美國2003年入侵伊拉克、推翻海珊（Saddam Hussein）政權後的占領期間，主要遜尼派穆斯林（Sunni Muslim）叛亂分子對百姓採取自殺式攻擊，事件幾乎每天發生，隨後這些激進分子為伊斯蘭國僱用。伊斯蘭國戰士在2014年橫掃伊拉克1/3領土。

2017年，伊斯蘭國戰士被驅離占領區，但他們仍持續在北部主要地區發動小規模攻擊，對付伊拉克部隊和官員。

(中央社)