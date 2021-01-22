前女F4成員劉樂妍，近來事業重心移往大陸，因為不斷發表國族認同被稱為「女版黃安」，對於近來疫情升溫，她先是大讚大陸防疫措施完善，接著不忘痛批台灣根本就是「傻逼」，甚至還呼籲在大陸的台灣人士先別回台灣過年，引起網友議論。

劉樂妍表示被記者問到台灣做一次核酸檢測，要價5000到7000元有何看法？對此她則是回應：「一群傻逼」，接著表示目前居住的燕郊，只要有一個確診者經過，就會整個城鎮核酸檢測，強調整個廊坊總人口有500萬人，每個人都至少做了２次，對於衛福部長陳時中強調台灣檢測結果較準確，她則是不以為然反嗆：「到底是誰給他的底氣呢」。

劉樂妍微博全文。(圖/劉樂妍微博)

此外，劉樂妍表示桃園醫院爆發群聚感染，台當局派出了化學兵去消毒，一個醫院500個人派出去20個化學兵，相較我們燕郊只是全員做核酸檢測，來我家『關懷愛國台胞』，看看有沒有我需要幫助的地方，警察一次都來三個，不禁嘲諷：「一對比就覺得特別可笑」，更不忘喊話：「各位在陸台胞沒事今年就別回去過年了，我們就地過年吧，台灣不敢全民核酸，真的好危險啊」。

日前大陸河北省爆發新冠肺炎疫情，下令對石家莊市、邢台市、廊坊市全域實行封閉管理，劉樂妍更在微博曝光樓下鄰居一家人被救護車帶走的畫面，坦言全社區的人都曾跟這戶人家接觸過，害怕自己會因此感染新冠肺炎。

(中時新聞網)